Kreisklasse Neuburg: FC Zell/Bruck jubelt im Stadtderby

Plus Durch einen 3:1-Erfolg beim SC Ried verschafft sich der FC Zell/Bruck zumindest vorübergehend etwas Luft im Abstiegskampf der Kreisklasse Neuburg. Im Moos-Duell besiegt die TSG Untermaxfeld den SV Grasheim.

Der souveräne Spitzenreiter der Kreisklasse Neuburg, SV Klingsmoos, bleibt weiter auf Aufstiegskurs. Auch in Steingriff kam die Kranner-Truppe zu einem 2:1-Erfolg. Während sich im Moosderby die TSG Untermaxfeld gegen den SV Grasheim durchsetzte, behielt im Stadtduell der FC Zell/Bruck über den SC Ried die Oberhand.