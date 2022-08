Kreisklasse Neuburg: FC Zell/Bruck sorgt für einen Paukenschlag

Plus Der bis dato punktlose Aufsteiger feiert gegen den Titelaspiranten SG Münster/Holzheim einen überraschenden 3:1-Sieg. Maxi Schmidt erlöst den FC Ehekirchen II beim Gastspiel in Steingriff.

Für einen echten Paukenschlag sorgte der FC Zell/Bruck am vierten Spieltag der Kreisklasse Neuburg. Der bis dato punktlose Aufsteiger besiegte den Meisterschaftsfavoriten SG Münster/Holzheim mit 3:1. Auch der FC Ehekirchen II war erfolgreich.