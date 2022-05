Kreisklasse Neuburg: Meilinger-Hattrick sichert SC Ried den „Dreier“

Plus Der zuletzt arg gebeutelte SC Ried findet mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den SC Rohrenfels zurück in die Erfolgsspur. Auch die SpVgg Joshofen-Bergheim zeigt sich torhungrig.

Souverän löste die SpVgg Joshofen-Bergheim ihre „Pflichtaufgabe“ daheim gegen den SV Feldheim. Auch der SV Münster ließ gegen den SV Holzheim nichts anbrennen. In die Erfolgsspur zurück fand auch der SC Ried, der den SC Rohrenfels deutlich bezwang.