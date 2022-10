Kreisklasse Neuburg: SC Ried feiert überraschenden Erfolg

Plus „Kellerkind“ SC Ried besiegt den FC Ehekirchen II mit 2:0 und verschafft sich damit etwas Luft im Abstiegskampf der Kreisklasse Neuburg. TSV Burgheim kann beim SV Klingsmoos, der einer Verlegung nicht zustimmt, nicht antreten.

