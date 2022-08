Kreisklasse Neuburg: SC Rohrenfels setzt ein Ausrufezeichen

Plus Froncek-Truppe kommt gegen den Aufstiegsaspiranten aus Untermaxfeldzu einem 3:2-Erfolg. Aufsteiger SV Grasheim geht bei der SG Münster/Holzheim mit 1:6 unter.

Für die Überraschung des dritten Spieltages in der Kreisklasse Neuburg sorgte zweifelsohne der SC Rohrenfels, der den Kreisliga-Absteiger TSG Untermaxfeld mit 3:2 bezwang. Neben dem FC Ehekirchen II, der bereits am Freitag gegen Zell/Bruck gewann, verteidigten der SV Klingsmoos und die SG Münster ihre weiße Weste.