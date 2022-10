Kreisklasse Neuburg: SV Klingsmoos behält die Nerven

Plus Der SV Klingsmoos gewinnt das Spitzenspiel in der Kreisklasse Neuburg bei der „Zweiten“ des FC Ehekirchen mit 2:1. Eine torreiche Partie liefern sich der SV Straß und FC Zell/Bruck, bei der die Hausherren letztlich triumphieren.

Durch einen 2:1-Erfolg im Spitzenspiel beim FC Ehekirchen II bleibt der SV Klingsmoos weiterhin souveräner Spitzenreiter der Kreisklasse Neuburg.