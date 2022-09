Kreisklasse Neuburg

21:35 Uhr

Kreisklasse Neuburg: SV Klingsmoos bleibt obenauf

Weiter obenauf: Belmin Habibovic (rechts) und der SV Klingsmoos kamen in Rohrenfels (links Maximilian Kempfle) zu einem knappen 1:0-Erfolg.

Plus Durch einen 1:0-Erfolg beim SC Rohrenfels verteidigen die Mösler ihren Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisklasse Neuburg. Dagegen kommt der TSV Burgheim in Münster unter die Räder.

Der SV Klingsmoos konnte am achten Spieltag der Kreisklasse Neuburg seinen Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze erfolgreich verteidigen. Die Mösler kamen beim SC Rohrenfels zu einem knappen 1:0-Erfolg. Böse unter die Räder kam der TSV Burgheim bei der SG Münster/Holzheim (0:8), während der FC Ehekirchen II in Wagenhofen einen souveränen 4:0-Sieg einfuhr.

