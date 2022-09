Kreisklasse Neuburg: SV Klingsmoos jubelt im Spitzenspiel

Plus Der SV Klingsmoos besiegt in der Kreisklasse Neuburg Verfolger SG Münster/Holzheim mit 2:1 und baut seinen Vorsprung aus. Der FC Ehekirchen II besiegt den SC Rohrenfels mit 5:2, Burgheim und Zell/Bruck trennen sich 3:3.

Der SV Klingsmoos hat das Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg gegen den SV Münster/Holzheim mit 2:1 für sich entschieden. Torreich 3:3 trennten sich indes der TSV Burgheim und der FC Zell/Bruck.