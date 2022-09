Kreisklasse Neuburg: SV Klingsmoos nutzt die Gunst der Stunde

Plus Der SV Klingsmoos gewinnt das Moos-Derby gegen den Aufsteiger SV Grasheim mit 4:1 und setzt sich damit an die Tabellenspitze. Der SV Straß siegt im Kellerduell gegen Wagenhofen mit 2:0.

Durch einen 4:1-Erfolg im Derby gegen den SV Grasheim hat der SV Klingsmoos die „Gunst der Stunde“ genutzt und die Tabellenführung in der Kreisklasse Neuburg übernommen.