Kreisklasse Neuburg

vor 57 Min.

Kreisklasse Neuburg: Wiedersehen macht Freude

Plus In der vergangenen Saison spielten Jakob Vogl und Florian Ettenreich noch für die U19 und Herrenmannschaft des SC Rohrenfels. Am Sonntag trifft das Duo mit dem FC Ehekirchen II nun zum ersten Mal auf sein Ex-Team und seine Freunde.

Von Dirk Sing

Die Konstellation, die sich ihnen am Sonntag ab 15 Uhr in der Elektro-Schmaus-Arena bietet, ist Florian Ettenreich und Jakob Vogl durchaus bekannt. Und dennoch sind die Vorzeichen diesmal komplett verschieden. Als der FC Ehekirchen II und SC Rohrenfels in der vergangenen Kreisklassen-Saison am 18. April 2022 aufeinandertrafen, absolvierten die beiden Youngster – beide noch spielberechtigt für ihre U19-Mannschaft in der Kreisliga – quasi ihre ersten „Gehversuche“ im Senioren-Bereich des SCR. Und bis zur 88. Minute verlief das Match beim damaligen Aufstiegskandidaten durchaus nach ihrem Geschmack. „Wir haben richtig gut gespielt und hatten sogar die eine oder andere Chance auf einen Treffer“, erinnert sich Vogl. Doch der jetzige FCE-Spielertrainer Christoph Appel sorgte mit seinem 1:0-Siegtor in der 89. Minute dafür, dass die beiden A-Jugendlichen mit ihrem SC Rohrenfels am Ende mit leeren Händen dastanden.

