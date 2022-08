Kreisklasse Neuburg: „Zweite“ des FC Ehekirchen übernimmt Platz eins

Plus Der FC Ehekirchen II steht nach dem 4:1-Sieg gegen den SV Straß an der Tabellenspitze. Dagegen unterliegt Kreisliga-Absteiger TSG Untermaxfeld der SG Münster/Holzheim mit 0:2.

Ein erstes Ausrufezeichen im Aufstiegskampf der Kreisklasse Neuburg hat die SG Münster/Holzheim mit dem 2:0-Erfolg beim Kreisliga-Absteiger TSG Untermaxfeld gesetzt. Jubel gab es auch im Lager des SC Ried, der den SC Rohrenfels deutlich mit 5:0 besiegte.