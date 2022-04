Unzufriedenheit beim SC Ried: Leistungen „zum in die Tonne treten“

Der SC Ried ist mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet. Trainer Moritz Bartoschek spricht die Defizite deutlich an und fordert eine Steigerung.

Aus seiner Unzufriedenheit über den Start nach der Winterpause will Moritz Bartoschek kein Geheimnis machen. Sehr enttäuscht sei er über die Leistungen seiner Mannschaft bei den Niederlagen beim SV Steingriff (1:2) und SV Straß (0:2), sagt der Spielertrainer des SC Ried.

„In unserem Spiel hat alles gefehlt“, hadert Bartoschek, der eine lange Mängelliste aufzählt: „Wir hatten keinen Willen, die Spiele zu gewinnen, waren in den Zweikämpfen nicht präsent, hatten ein schlechtes Passspiel und haben uns nicht an Vorgaben gehalten.“ Kurzum: „Beide Auftritte waren zum in die Tonne treten.“ Deutliche Worte zu den Leistungen, die nach „einer guten Vorbereitung“ nicht zu erwarten gewesen seien. Statt in der Kreisklasse Neuburg vorne mitzuspielen, was vor der Saison als Ziel ausgegeben wurde, hinken die Rieder als Tabellenelfter den eigenen Erwartungen weit hinterher. „Es läuft nicht wie erhofft“, sagt Bartoschek. Komme man einmal in einen negativen Strudel, sei es schwer, wieder herauszukommen. Denn eigentlich sei der Kader nominell stärker besetzt, als es das Tabellenbild hergebe. Von Abstiegskampf – der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich sechs Punkte – will Bartoschek aber nichts wissen. Dennoch weiß er: „Wir müssen ein wachsames Auge nach hinten haben.“ Denn ein Abstieg käme für den Verein einer Katastrophe gleich. „Das müssen wir mit aller Kraft vermeiden.“

SC Ried trifft auf Joshofen-Bergheim

Im Training unter Woche hätte er bereits einen Schritt nach vorne wahrgenommen. Bartoschek berichtet von einer besseren Körpersprache und höherer Intensität. „Ich hoffe, das ist ein erster Fingerzeig zur Trendwende.“ Zum richtigen Zeitpunkt kämen die beiden Spiele am Osterwochenende. Am Samstag geht es gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim, am Montag gegen den BSV Neuburg. Die beiden Derbys könnten zu einer „Sondermotivation, die wir brauchen“, führen. „Wir wollen zeigen, dass wir es besser können und Lust auf Fußball haben“, so Bartoschek. Das emotionalere Duell für den SC Ried sei dabei jenes gegen Joshofen. Der Tabellendritte sei derzeit gut drauf, weswegen Ried etwas anders als gewöhnlich an die Partie herangehen werde. „Wir werden die SpVgg das Spiel machen lassen, die Räume eng machen und im Gegensatz zu anderen Heimspielen auf Konter setzen“, kündigt Bartoschek an. Eine ganz andere Herausforderung warte dann am Montag gegen das punktlose Schlusslicht BSV Neuburg. „Eigentlich kannst du da nur verlieren“, weiß Bartoschek. „Gewinnen wir 2:0, ist alles normal. Geben wir einen oder sogar drei Punkte ab, kann das einen richtigen Knick geben.“

Das soll vermieden werden, weil die aktuelle Saison auch als Entwicklung für die kommende gesehen wird. Bartoschek bleibt wie seine Co-Trainer Fabian Fetsch und Johannes Böck im Amt. Klappt es dann mit einem besseren Tabellenplatz? „Ich habe bereits die vergangenen zwei Jahre gesagt, vorne mitspielen zu wollen“, sagt Bartoschek. Diesmal wolle er vorsichtiger sein, sagt aber auch: „Wenn ich keinen sportlichen Ehrgeiz hätte und die Möglichkeit sehen würde, um etwas zu spielen, hätte ich wohl nicht verlängert.“ Er hoffe, dass sich die Mannschaft – auch durch die beiden jüngsten Auftritte – gekitzelt fühle, mehr herauszuholen.

Die weiteren Spiele der Kreisklasse Neuburg im Überblick

Lesen Sie dazu auch

Sieben Spiele stehen am Samstag (15.30 Uhr) auf dem Programm. Während Verfolger Joshofen-Bergheim beim SC Ried gefordert ist, geht es für das Führungsduo gegen Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Der SV Klingsmoos empfängt den SV Straß, der FC Ehekirchen II spielt in Berg im Gau. Einen wohl vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt könnte der SC Rohrenfels mit einem Erfolg beim SV Holzheim machen. Vor einer hohen Hürde steht der SV Wagenhofen, der in Münster antreten muss. Außerdem empfängt der SV Steingriff den BSV Neuburg, der SV Echsheim den SV Feldheim.

Am Montag (15 Uhr) geht es direkt weiter. Daheim spielen dabei der SV Klingsmoos (gegen Steingriff) und der FC Ehekirchen II (gegen Rohrenfels). Verfolger SpVgg Joshofen-Bergheim muss beim Tabellenvierten SV Echsheim bestehen. Der SV Straß gastiert beim Fünften SV Münster. Außerdem kommt es neben der Partie SC Ried gegen BSV Neuburg zu den Duellen zwischen dem BSV Berg im Gau und dem SV Wagenhofen sowie dem SV Holzheim und dem SV Feldheim.