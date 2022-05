2:0 gegen Adelzhausen: Wichtiger „Dreier“ für die TSG Untermaxfeld

Die TSG Untermaxfeld besiegt am Mittwochabend im Nachholspiel den BC Adelzhausen mit 2:0

Einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga Ost hat die TSG Untermaxfeld am Mittwochabend eingefahren. Im Nachholspiel gegen den BC Adelzhausen kamen die Schützlinge des Spielertrainergespanns André Ruf/Daniel Eisenhofer zu einem verdienten 2:0-Sieg und zogen damit nach Punkten mit dem TSV Firnhaberau, der auf dem ersten Nicht-Abstiegsrelegationsplatz steht, gleich.

Dabei erwischten die Mösler einen Auftakt nach Maß und gingen bereits in der siebten Minute durch Matthias Irl in Führung. Im zweiten Durchgang legten die Einheimischen dann durch André Ruf in der 71. Minute nach und erhöhten auf 2:0. Dieses Resultat verteidigte die TSG letztlich bis zum Schlusspfiff, wodurch drei wichtige Zähler auf das Habenkonto wanderten.

In der zweiten Mittwochs-Partie fertigte der TSV Dasing den BC Aresing mit 8:1 ab. Während sich die Dasinger damit auf Platz zwei verbesserten, steckt der BCA weiter tief im Tabellenkeller fest. (nr)