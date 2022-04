Kreisliga Ost

21:50 Uhr

2:1 in Rennertshofen: Nächster Derbyerfolg für den TSV Burgheim

Plus Nach dem 2:0-Sieg in Untermaxfeld kommen die Pickhard-Schützlinge auch beim FC Rennertshofen zu einem „Dreier“ und geben damit die „rote Laterne“ an Thierhaupten ab. TSG Untermaxfeld verliert mit 1:2.

Seinen zweiten Derbysieg innerhalb von vier Tagen feierte der TSV Burgheim, der damit auch die „rote Laterne“ der Kreisliga Ost an den SV Thierhaupten übergab. Nach dem 2:0-Erfolg am Sonntag in Untermaxfeld gewannen die Schützlinge von Trainer Florian Pickhard auch am Mittwochabend beim FC Rennertshofen mit 2:1. Eine weitere Niederlage musste dagegen die TSG Untermaxfeld in Griesbeckerzell hinnehmen. Auch Spitzenreiter TSV Rain II ging beim TSV Dasing leer aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen