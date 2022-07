Kreisliga Ost

12:00 Uhr

Bauarbeiten beim FC Rennertshofen in der Defensive

Plus Rennertshofens Trainer Tommy Mutzbauer hat vor der Partie in Dasing mit seinem Team an einer Schwachstelle gearbeitet. In Echsheim kommt es zum frühen Aufeinandertreffen der „Neuburger“ Kreisliga-Aufsteiger.

Von Dirk Sing

Auch einige Tage nach dem 3:3-Remis im Auftaktspiel der Kreisliga Ost gegen den Bezirksliga-Absteiger TSV Pöttmes hatte sich hinsichtlich der Einschätzung bei Tommy Mutzbauer nichts verändert. „Wenn man nach einem 1:3-Rückstand noch einen Punkt mitnimmt, dann kann ich damit gut leben“, so der Trainer des FC Rennertshofen und ergänzt: „Dass im ersten Punktspiel nicht alles auf Anhieb klappt, ist kein großes Wunder. Jetzt wissen wir zumindest, in welchen Bereichen wir in den kommenden Wochen arbeiten müssen.“

