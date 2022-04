FC Rennertshofen: Tommy Mutzbauer schaut weiter nach unten

FC Rennertshofen spielt in der Kreisliga Ost beim TSV Friedberg. Was der Trainer von der Partie erwartet.

Mit einem klaren 4:1-Sieg gegen den SC Mühlried hat der FC Rennertshofen am vergangenen Spieltag drei Punkte in der Kreisliga Ost eingefahren. Nun wollen die Rot-weißen an diese Leistung anknüpfen.

Der kommende Gegner ist der direkte Tabellennachbar TSV 1862 Friedberg. Dieser hatte nach drei Niederlagen in Folge, mit unter anderem einem 0:9 gegen BC Adelzhausen, nun wieder ein Erfolgserlebnis am jüngsten Spieltag, als man 3:1 gegen den TSV Firnhaberau gewinnen konnte. Trotzdem spricht Rennertshofens Trainer Tommy Mutzbauer von einer großen Aufgabe. „Obwohl die Vorbereitungsspiele sowie auch die ersten beiden Punktspiele nach der Winterpause nicht perfekt für uns liefen, hoffe ich, dass wir uns mit dem letzten Erfolg nun gefangen haben und mit dem Sieg im Rücken nun den nächsten Dreier mit nach Hause nehmen können“. Ebenfalls interessant ist auch das Duell der beiden Torjäger der Mannschaften.

FC Rennertshofen tritt in Friedberg an

So konnten sowohl Marcel Pietruska vom TSV Friedberg als auch Philipp Stadler vom FC Rennertshofen am vergangenen Spieltag einen Doppelpack erzielen. Auch deshalb wollen die Rennertshofener ihren Gegner auf keinen Fall unterschätzen. „Wir schauen gar nicht auf die Tiefphase von Friedberg, sondern nur auf das vergangene Spiel, in dem man klar sehen konnte, wie gut sie spielen können. Wir haben einen sehr unangenehmen Gegner vor uns“, meint Mutzbauer.

Aber auch, dass dieses Duell möglicherweise richtungsweisend ist, spricht er an. „Die acht Punkte Vorsprung, die wir auf den Relegationsplatz haben, klingen viel, können aber innerhalb kürzester Zeit aufgeholt werden. Somit müssen wir in jedem der letzten neun Spiele alles geben, um noch möglichst viele Siege zu holen.“ Die Saison wird noch ein „hartes Stück Arbeit“. Um auch weiterhin nicht in den Abstiegskampf zu rutschen, will der FCR am Sonntag um 15 Uhr einen weiteren Sieg in Friedberg einfahren.

Die weiteren Partien im Überblick Der Spieltag wird am Samstag (1^4 Uhr) von Tabellenführer TSV Rain II gegen den BC Rinnenthal eröffnet. Am Sonntag spielen um 15 Uhr SC Griesbeckerzell gegen BC Aresing, TSG Untermaxfeld gegen BC Adelzhausen, TSV Dasing gegen SSV Alsmoos-Petersdorf, DJK Langenmosen gegen TSV Burgheim, SC Mühlried gegen SV Thierhaupten und BC Aichach gegen TSV Firnhaberau.