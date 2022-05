Kreisliga Ost: Achtungserfolg für den FC Rennertshofen

Plus Mutzbauer-Schützlinge trotzen dem Tabellenzweiten SC Griesbeckerzell ein 1:1-Unentschieden ab. Bitteres Ende für die TSG Untermaxfeld in Langenmosen.

Durch einen Gegentreffer in der 90. Minute musste sich die TSG Untermaxfeld in Langenmosen mit einem 2:2-Remis begnügen. Der FC Rennertshofen kam gegen Griesbeckerzell zu einem 1:1.