Kreisliga Ost: Beim FC Rennertshofen sind Tore garantiert

Plus Der FC Rennertshofen war zwar schon 17 Mal erfolgreich, musste aber auch schon 18 Gegentreffer hinnehmen. Am Samstag geht es gegen Almsoos-Petersdorf. Hohe Hürde für die SpVgg Joshofen-Bergheim beim Spitzenreiter BC Rinnenthal.

„Das Leben unnötig schwer gemacht“ hat sich der FC Rennertshofen bei seinem 3:2-Auswärtssieg gegen den SC Mühlried. So lautet zumindest das Resümee von Trainer Tommy Mutzbauer. Obwohl man „gut spielte und den Gegner dominierte“, gab es ein „Problem“, das die Gäste letztlich an einem höheren Sieg hinderte: die mangelnde Chancenverwertung.