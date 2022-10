Kreisliga Ost

12:00 Uhr

Kreisliga Ost: Bereit für den nächsten „Dreier“

Haben in Mühlried eine wichtige Auswärtspartie vor der Brust: Robert Zisler (rechts) und die SpVgg Joshofen-Bergheim.

Plus Während in der Kreisliga Ost die SpVgg Joshofen-Bergheim in Mühlried ran muss, gastiert der FC Rennertshofen beim SC Oberbernbach.

Die SpVgg Joshofen-Bergheim schöpft wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Ost. Nachdem die Schützlinge von Spielertrainer Jonas Zeller zuvor drei Spiele mit 14 Gegentoren verloren hatten, konnten sie sich in den vergangenen beiden Partien gegen den FC Rennertshofen (3:1) und SV Alsmoos-Petersdorf (1:2) deutlich verbessert präsentieren. Auch Zeller selbst sieht eine positive Entwicklung.

