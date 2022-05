Kreisliga Ost: Bittere Niederlage für Untermaxfeld im Derby

Plus TSG Untermaxfeld kassiert gegen den SC Mühlried eine 2:3-Pleite. Während auch der TSV Burgheim in Dasing mit „Keeper“ Lukas Biber leer ausgeht, nimmt der FCR aus Alsmoos/Petersdorf einen Zähler mit.

Eine bittere Niederlage im Abstiegskampf der Kreisliga Ost musste die TSG Untermaxfeld im Derby gegen den SC Mühlried einstecken. Während auch der TSV Burgheim in Dasing deutlich unterlag, kam der FC Rennertshofen beim SSV Alsmoos/Petersdorf zu einem Remis.