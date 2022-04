Kreisliga Ost: Burgheim verliert trotz Führung

Plus Schlusslicht TSV Burgheim kassiert im Heimspiel gegen Mühlried eine 1:2-Niederlage. Während auch die TSG Untermaxfeld in Augsburg verliert, holt der FC Rennertshofen gegen Aichach ein 2:2-Remis.

