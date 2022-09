Kreisliga Ost: Die nächste empfindliche Schlappe für Joshofen-Bergheim

Plus Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim ist bei der 1:5-Heimniederlage gegen Griesbeckerzell schlichtweg chancenlos. Dagegen feiert der FC Rennertshofen einen 3:2-Erfolg beim SC Mühlried.

