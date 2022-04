Kreisliga Ost: Die Remis-Könige aus Rennertshofen

Plus Nach vier Unentschieden hintereinander peilt der FC Rennertshofen wieder einen Sieg an. Doch Trainer Tommy Mutzbauer warnt davor, Schlusslicht TSV Burgheim zu unterschätzen. Die TSG Untermaxfeld muss beim SC Griesbeckerzell antreten.

Der FC Rennertshofen ist in der Kreisliga Ost inzwischen zwar seit sechs Spielen ungeschlagen, wartet allerdings auch seit vier Spielen auf einen Sieg.