Kreisliga Ost

vor 11 Min.

Kreisliga Ost: Jede Menge Gegentore

Plus Während der FC Rennertshofen bei der 1:4-Niederlage gegen Spitzenreiter BC Rinnenthal chancenlos ist, unterliegt die SpVgg Joshofen-Bergheim im Aufsteiger-Duell in Inchenhofen sogar mit 0:5.

Deutliche Niederlagen mussten am Wochenende in der Kreisliga Ost der FC Rennertshofen (1:4 in Rinnenthal) und die SpVgg Joshofen-Bergheim (0:5 in Inchenhofen) hinnehmen. Neues Schlusslicht ist der SV Echsheim nach der 1:4-Pleite gegen den TSV Friedberg,

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen