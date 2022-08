Kreisliga Ost: Joshofen-Bergheim gibt Zwei-Tore-Führung aus der Hand

Plus Die SpVgg Joshfen-Bergheim kommt daheim gegen den TSV Firnhaberau über ein 2:2-Unentschieden nicht hinaus. Noch schlimmer erwischt es den FC Rennertshofen, der dem SC Griesbeckerzell sogar mit 0:5 unterliegt.

