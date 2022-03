Kreisliga Ost: Klassischer Fehlstart für TSV und FCR

Während der TSV Burgheim in seiner Nachholpartie gegen den TSV Dasing mit 0:5 unter die Räder kommt, muss sich der FC Rennertshofen beim SV Thierhaupten mit 0:2 geschlagen geben

Einen klassischen Fehlstart legten der TSV Burgheim und FC Rennertshofen in der Kreisliga Ost auf den Rasen. Während das Tabellenschlusslicht seine Nachhol-Begegnung gegen den TSV Dasing deutlich mit 0:5 verlor, mussten sich die Schützlinge von Trainer Tommy Mutzbauer beim SV Thierhaupten mit 0:2 geschlagen geben. Nicht besser lief es auch für die DJK Langenmosen, die gegen den BC Adelzhausen äußerst unglücklich mit 1:2 unterlag.

Burgheim – Dasing 0:5

Wer weiß, wie diese Partie verlaufen wäre, hätte Burgheims Lukas Biber gleich die erste vielversprechende Aktion genutzt. Nach schöner Einzelleistung traf er allerdings nur die Latte. Fast im Gegenzug folgte dann postwendend die „kalte Dusche“ für den TSV: Die Dasinger gingen in der zwölften Minute durch Johannes Rummel in Führung. Im Anschluss entwickelte sich ein Match mit ausgeglichenen Feldanteilen. Gefährlich wurden allerdings fast nur die Gäste. Diese erhöhten in regelmäßigen Abständen und gestalteten das Ergebnis dadurch deutlich. (tsv)

Langenmosen – Adelzhausen 1:2

In ihrem ersten Punktspiel 2022 empfing die DJK Langenmosen zur Nachholpartie den Bezirksliga-Absteiger BC Adelzhausen. Langenmosen hatte die vergangenen acht Partien nicht gewinnen können – und die Negativserie hält an! Torjäger Dominik Müller traf zum frühen 0:1 (6.). Stefan Kellner gelang zwar in der Nachspielzeit (90.+1) der 1:1-Ausgleich. Doch das letzte Wort in dieser Begegnung hatten die Gäste: Benjamin Treffler erzielte noch den 2:1-Siegtreffer (90.+3). (djk)

Thierhaupten – Rennertshofen 2:0

Wie bereits in der Vorrunde konnte der SV Thierhaupten drei Punkte gegen den FC Rennertshofen für sich verbuchen. Mit dem 2:0-Sieg rücken die Lechrainer auf einen Punkt an die Relegationsränge heran. SVT-Trainer Georg Mayr traf mit seiner Aufstellung für den Rückrundenstart voll ins Schwarze. Bereits nach elf Minuten nutzte Thierhauptens junger Stürmer Luis Tyroller das Chaos im Gästestrafraum aus und schob den Ball zur Führung ein. Nur kurz darauf musste SVT-Abwehrspieler Simon Gastl auf der Torlinie den Ball aus der Gefahrenzone schlagen (16.). Nach einer guten halben Stunde hatten die Gäste die Chance zum Anschluss, den das Defensiv-Duo Forster/Wolf allerdings bravourös verhinderte. Nach dem Seitenwechsel kamen beide Teams motiviert auf das Spielfeld zurück. Wieder hatten die Gastgeber den erfolgreicheren Start. Eine Ecke von Lovro Jeren konnte Abwehrspieler Mario Schulz per Kopf und Vorarbeit von Simon Forster zum 2:0 ins Netz befördern (51.). Der FC Rennertshofen agierte im Anschluss zwar etwas wacher und konnte mehr Offensivzeichen setzen, blieb dabei aber erfolglos gegen die defensiv sehr gut agierende SVT-Elf. (cm-)

Umkämpfte Partie: Simon Pickhard (links) und der FC Rennertshofen kassierten in Thierhaupten (rechts Luis Tyroller) eine 0:2-Niederlage. Foto: Karin Tautz