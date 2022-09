Kreisliga Ost: Ordentliche Leistung der SpVgg Joshofen-Bergheim wird nicht belohnt

Plus Kreisliga-Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim zeigt beim Spitzenreiter BC Rinnenthal eine gute Vorstellung, unterliegt aber dennoch mit 1:4. Der FC Rennertshofen kommt gegen Alsmoos-Petersdorf unter die Räder.

