Kreisliga Ost: SpVgg Joshofen-Bergheim setzt ein Ausrufezeichen

Plus Kreisliga-Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim kommt beim TSV Friedberg zu einem verdienten 4:1-Erfolg. Der FC Rennertshofen holt beim SV Echsheim ein 2:2-Unentschieden.

Mit einem überraschend deutlichen 4:1-Erfolg beim TSV Friedberg konnte die SpVgg Joshofen-Bergheim drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Ost verbuchen. Keinen Sieger gab es hingegen im Aufeinandertreffen zwischen dem Liga-Neuling SV Echsheim und FC Rennertshofen. Die Partie endete mit einem 2:2-Remis.