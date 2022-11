Kreisliga Ost: Wichtiger „Dreier“ für Joshofen-Bergheim im Aufsteiger-Duell

Plus Kreisligist SpVgg Joshofen-Bergheim bezwingt den SV Echsheim mit 2:1. Dagegen kassiert der FC Rennertshofen eine unglückliche Niederlage.

Einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf der Kreisliga Ost feierte die SpVgg Joshofen-Bergheim daheim gegen den SV Echsheim. Dagegen musste sich der FC Rennertshofen dem TSV Dasing geschlagen geben.