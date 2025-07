Kreisliga Ost: Schwierige Bedingungen zum Start in die Saison 2025/26

Bereits am kommenden Wochenende wird die Kreisligasaison 2025/26 in Aichach eröffnet. Neben dem Aufsteiger BSV Berg im Gau wird aus dem Kreis Neuburg auch in diesem Jahr der SV Klingsmoos sowie der FC Rennertshofen erneut an der Spielzeit teilnehmen. Dabei hatten sowohl der SVK als auch auch der BSV Berg im Gau die Möglichkeit, unter Wettbewerbsbedingungen am Donaumoos-Wanderpokal am vergangenen Wochenende zu testen.

Trainer Johannes Kranner vom SV Klingsmoos spricht hierbei von einem insgesamt gelungenen Wochenende: „Es war ein erneut schönes Turnier“, erklärt er und fügt an: „Leider mussten wir gegen die TSG Untermaxfeld eine verdiente Niederlage einstecken.“ Ein Wermutstropfen ist die Verletzung des Torhüters des SVK, welcher sich einen Fingerbruch zuzog. Eine weitere positive Nachricht ist dennoch zu vermelden. So konnte der SVK mit Marvin Roßmann einen laut Kranner „wichtigen Spieler für die Breite des Kaders“ verpflichten.

Johannes Kranner (rechts) ist mit seinem SV Klingsmoos am Samstag beim BSV Berg im Gau zu Gast. Foto: Roland Geier (Archivbild)

Der Donaumoos-Wanderpokal wurde währenddessen von dem SVK fleißig genutzt um den ersten Spielgegner, den BSV Berg im Gau, anzuschauen. „Wir erwarten einen sehr kompakten Gegner der starke Einzelspieler hat“, erklärt Kranner. Der SVK-Trainer erwartet ebenfalls einen schwer bespielbaren Platz. So seien die Partien des Donaumoos-Wanderpokals in Berg im Gau bereits sehr fordernd für den Hauptplatz gewesen. Mit den Wetterbedingungen erwarte man schwierige Bedingungen erklärt Kranner. Insgesamt will der SVK in dieser Saison das Spielprinzip von langen Bällen auf mehr spielerische Lösungen fokussieren. Das Ziel sei sich auch im dritten Jahr in Folge in der Kreisliga zu etablieren und möglichst unangenehm für die Gegner zu sein.

Für den FC Rennertshofen und Trainer Tommy Mutzbauer ist das Ziel klar: Klassenerhalt

Ein ähnliches Ziel verfolgt der FC Rennertshofen mit Trainer Tommy Mutzbauer. „Wir haben nun vier Jahre in Folge den Klassenerhalt geschafft und jetzt wollen wir die Klasse auch dieses Jahr halten.“ Die Vorbereitung beschreibt der Trainer als „wechselhaft“. So hatte die Mannschaft eine gute Trainingsbeteiligung, jedoch habe man in den Vorbereitungsspiele eine positive sowie negative Seite gezeigt. Während man Kantersiege gegen den FC Nassenfels (11:1) sowie SV Bayerdilling (5:2) einfahren konnte, musste die Mannschaft von Mutzbauer gegen den Kreisklassisten SpVgg Wellheim eine klare Niederlage (1:3) einstecken. Insgesamt hat sich der Kader des Kreisligisten verjüngt: „Mit Manuel Fieter und Franko Hammerl pausieren momentan zwei Spieler aus dem letztjährigen Kader“, erklärt Mutzbauer und fügt an: „Wir füllen die Lücken mit unseren A-Jugendspielern auf.“ Am ersten Spieltag erwarten die Rennertshofer derweil eine echte Spitzenmannschaft. Der TSV Inchenhofen gastiert beim FC: „Wir erwarten einen Favoriten auf den Aufstieg“, erklärt Mutzbauer und fügt an: „ Im Heimspiel wollen wir dennoch Punkte einfahren.“

Dafür müsse man auch laut dem Trainer noch einige Kleinigkeiten verbessern. So sei vor allem die Defensive verbesserungswürdig da man in jeder Partie bisher mindestens ein Gegentor einstecken musste. In der letzten Partie vor dem Punktespielstart konnte der FC nochmals ein Achtungserfolg einfahren. So musste sich die Elf von Tommy Mutzbauer im Kreispokal gegen den Bezirksligisten erst unglücklich im Elfmeterschießen geschlagen geben. „Wir sind für die Punktspielrunde bereit“, fasst Mutzbauer zusammen. Anpfiff in Berg im Gau ist am Samstag um 17 Uhr während der FC Rennertshofen den TSV Inchenhofen am Sonntag um 15 Uhr empfängt.