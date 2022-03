TSG Untermaxfeld: Mentalität und Teamgeist als Trumpf

Plus Vor dem Punktrunden-Auftakt gegen Alsmoos-Petersdorf verraten die beiden Trainer der TSG Untermaxfeld, Daniel Eisenhofer und André Ruf, wie sie mit ihrem Team den Klassenerhalt packen wollen.

Am Sonntag (14 Uhr) startet die TSG Untermaxfeld mit einem Heimspiel gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf in die zweite Hälfte der Kreisliga-Saison 2021/2022. Wie groß ist die Vorfreude, dass es nach der langen Winterpause endlich wieder um Punkte geht?