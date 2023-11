Zufriedenheit beim RV Burgheim

Der Nachwuchs des Radfahrervereins Burgheim überzeugt bei einem Wettbewerb in Rohrbach mit einigen Podestplätzen. Die Trainer loben ihre Schützlinge.

In Rohrbach hat ein Nachwuchswettbewerb im Kunst- und Einradfahren stattgefunden. Der Radfahrerverein Burgheim war dabei mit acht Kunstradfahrerinnen und einer Einradgruppe vertreten. Trainer Albert Frank freute sich sehr über die gezeigten Leitungen und war stolz auf die lobenden Worte der Kampfrichter über die sehr gute Haltung und Ausführung der Sportlerinnen.

Kira Mieter fuhr ihre Kür sehr sauber und fast fehlerfrei. Nur war auch bei ihr die Anspannung sehr groß, sodass sie beim Stillstand wackelte und Punkte verlor. Von 14 Startern in ihrer Altersklasse U9 erreichte sie den vierten Platz. Nele Kern meisterte mit gerade mal sechs Jahren souverän den Wettkampf, auf den sie sich schon wochenlang gefreut und hintrainiert hatte. Dabei achtete sie sehr auf ihre Haltung und auf die richtige Reihenfolge der Übungen und bekam deswegen nur einen kleinen Abzug von 0,06 Punkten. Ihren ersten Wettkampf fuhr sie bereits mit fünf Jahren. Da sie als jüngste Sportlerin in Oberbayern startete, überreichte man ihr einen Pokal als Ehrenpreis, und das schon das zweite Jahr hintereinander.

RV Burgheim holt Podestplätze

Mia Kern war überglücklich, denn sie schaffte es aufs Treppchen. Von 14 Startern in ihrer Disziplin erreichte sie den zweiten Platz und bekam eine Silbermedaille. Nur fünf Sekunden fehlten ihr, um die letzte Übung in der Zeit zu zeigen, was sie den ersten Platz kostete. Sie war aber dennoch sehr erfreut, dass sie sich vom Vorjahr so steigern konnte. Enja-Madleen Klein begeisterte mit nur 0,7 Punkten Abzug und einer hervorragenden Kür sowohl das Kampfgericht als auch ihre Trainerin, Sophie-Therese Immler, und erreichte in ihrer Altersklasse den ersten Platz. Trotz der großen Nervosität und den Schwierigkeiten beim Einfahren auf dem rutschigen Hallenboden zeigte Lucia Hackenberg gute Nerven und schaffte hinter ihrer Teamkollegin Enja Klein sowie einer weiteren Konkurrentin den Sprung aufs Treppchen.

Bei Lisa Ruthemeier war von kleineren Unsicherheiten im Training beim Wettkampf nichts zu spüren. Sie erreichte mit geringem Punktabzug und ohne zeitliche Schwierigkeiten Platz sieben bei den U13-Jährigen.

Lucy Mieter fuhr ein sehr hohes Risiko, indem sie gleich drei neu erlernte Übungen in ihr Programm einbaute. Aufgrund der Anspannung klappte der Frontlenkerstand nicht wie geplant, und sie verlor dadurch wertvolle Punkte. Den Steiger und die Lenkervorhebehalte hingegen fuhr sie sehr souverän und punktete mit ihrer sehr sauberen Fahrweise. Somit erreichte sie im ersten Jahr in der U15 den dritten Platz. Trotz großer Aufregung und ist Julia Bauer ihr Programm souverän und sicher gefahren. Ihre Leistung wurde mit dem vierten Platz in ihrer Altersklasse U15 belohnt.

Obwohl die sechs Mädels erst seit September in dieser Konstellation trainieren, präsentierten sie ihre Kür sehr sicher. Trotz großer Aufregung gab es beim Auftritt der 6er-Mannschaft keinen Sturz. Die Sportlerinnen und Trainerin Larissa Kraus waren daher sehr zufrieden mit der Leistung.