0:1 in Gilching: Fehler des VfR Neuburg wird gnadenlos bestraft

Plus VfR Neuburg unterliegt beim TSV Gilching mit 0:1. Entscheidender Treffer fällt in der zweiten Hälfte.

Eine Ausnahme bildeten am Sonntag der TSV Gilching und VfR Neuburg. Während alle übrigen Mannschaften der Fußball-Landesliga Südwest angesichts des Wintereinbruchs eine Zwangspause einlegen mussten, spielten die beiden Teams auf dem TSV-Kunstrasenplatz um Tore und Punkte. Am Ende hatten die Hausherren das glücklichere Ende für sich, indem sie eine Nachlässigkeit der Lilaweißen im zweiten Abschnitt nutzten und schließlich mit 1:0 die Oberhand behielten.