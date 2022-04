Landesliga: Ehekirchen siegt in

vor 54 Min.

Nach 2:1-Sieg in Garmisch: FC Ehekirchen hat den Klassenerhalt fast geschafft

Plus Der FC Ehekirchen siegt in Garmisch mit 2:1 und kann damit die Planungen für eine weitere Landesliga-Saison in Angriff nehmen

Einen großen und möglicherweise schon vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt hat der FC Ehekirchen an Samstag in Garmisch-Partenkirchen gemacht. Das Team der beiden Spielertrainer Michael Panknin/Simon Schröttle feierte einen 2:1-Erfolg und kann damit die Planungen für eine weitere Saison in der Landesliga Südwest bereits aufnehmen.

