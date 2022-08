Landesliga Südwest

20:00 Uhr

0:2 gegen Kaufering: Erste Heimniederlage für den FC Ehekirchen

Einen Schritt zu spät kommt Matthias Rutkowski (Mitte) in dieser Szene gegen Kauferings Torhüter Michael Wölfl (links). Am Ende mussten sich der FCE-Kapitän und sein Team dem starken Aufsteiger mit 0:2 geschlagen geben,

Plus Panknin-/Schröttle-Truppe muss sich dem starken Aufsteiger aus Kaufering am Ende verdient mit 0:2 geschlagen geben.

Seine erste Heimniederlage in dieser Saison musste Landesligist FC Ehekirchen am Sonntagnachmittag hinnehmen. Gegen den starken Aufsteiger VfL Kaufering musste sich das Team der beiden Spielertrainer Michael Panknin und Simon Schröttle am Ende verdient mit 0:2 geschlagen geben. Durch diese Niederlage musste der FCE im Klassement neben dem Kontrahenten aus Kaufering auch den Titelfavoriten 1. FC Sonthofen an sich vorbeiziehen lassen. Trotz allem rangiert man weiterhin auf einem hervorragenden dritten Rang.

