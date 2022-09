0:4 gegen Gersthofen: Der nächste Chancenwucher des FC Ehekirchen

Plus Trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen trifft Landesligist FC Ehekirchen im Heimspiel gegen den TSV Gersthofen das Tor nicht und muss sich am Ende mit 0:4 geschlagen geben.

Eine deutliche 0:4-Heimschlappe musste Landesligist FC Ehekirchen am Sonntag in seinem Heimspiel gegen den TSV Gersthofen hinnehmen.