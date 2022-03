Landesliga Südwest

vor 56 Min.

1:0 in Ichenhausen: Stefan Klink lässt VfR Neuburg spät jubeln

Grenzenlose Freude: VfR-Torschütze Stefan Klink (vorne) feiert mit seinen Mannschaftskollegen den 1:0-Führungstreffer in der 88. Minute, der den Lilaweißen am Ende drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt bescherte.

Plus Durch einen Kopfballtreffer in der 88. Minute kommen die Lilaweißen beim favorisierten SC Ichenhausen zu einem wichtigen 1:0-Erfolg

Von Dirk Sing

Am Ende musste die Erleichterung und Freude sowie all das, was sich in den vorangegangenen 93 Minuten an emotionalen Höhen und Tiefen angesammelt hatte, einfach nur noch raus. Als Schiedsrichter Julian Leykamm die Landesliga-Begegnung zwischen dem SC Ichenhausen und VfR Neuburg beendete, lagen sich die Lilaweißen glücklich in den Armen, garniert mit lauten und befreienden Jubelschreien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen