1:2 gegen Sonthofen: VfR Neuburg kann diesmal nicht überraschen

Plus Trotz eines spektakulären Treffers von Michael Belousow muss sich der VfR Neuburg dem Aufstiegsaspiranten aus Sonthofen mit 1:2 geschlagen geben

Eigentlich können es die Kicker des VfR Neuburg in dieser Saison ganz gut mit den „Großen“ der Landesliga Südwest. Gegen den TSV Nördlingen (2:1) und zuletzt SC Ichenhausen (1:0) sprangen jeweils Siege heraus. Und auch beim Tabellenzweiten 1. FC Sonthofen reichte es im ersten Aufeinandertreffen zu einem torlosen Remis.