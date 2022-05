Landesliga Südwest

11:05 Uhr

1:4 gegen Olching: Rückschlag für den VfR Neuburg im Abstiegskampf

Lieferte trotz der 1:4-Niederlage gegen den SC Olching ein ordentliches Startdebüt in der Landesliga ab: Neuburgs junger Angreifer Philippe Bauer (rechts).

Plus Trotz einer 1:0-Pausenführung muss sich der VfR Neuburg dem Mitkonkurrenten SC Olching am Ende verdient mit 1:4 geschlagen geben

Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest musste der VfR Neuburg hinnehmen. Am Samstag unterlagen die Schützlinge von Trainer Alexander Egen dem Mitabstiegskonkurrenten SC Olching am Ende verdient mit 1:4.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen