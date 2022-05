Landesliga Südwest

20:30 Uhr

1:4 in Durach: FC Ehekirchen vergibt Matchball

Plus Nach einer 1:4-Niederlage beim VfB Durach muss sich der FC Ehekirchen in Sachen Klassenerhalt weiter gedulden. Die nächste Chance bietet sich am Dienstag in Olching.

Der FC Ehekirchen hat am Samstag die Möglichkeit verpasst, bereits vorzeitig den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest unter Dach und Fach zu bringen. Die Schützlinge des Trainergespanns Michael Panknin/Simon Schröttle musste sich beim VfB Durach mit 1:4 geschlagen geben. Die nächste Gelegenheit bietet sich den FCE-Kickern bereits am Dienstag (18.45 Uhr) im Nachholspiel beim abstiegsbedrohten SC Olching, der zuletzt beim VfR Neuburg mit 4:1 triumphierte (siehe eigener Bericht).

