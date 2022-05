Landesliga Südwest

20:05 Uhr

2:1 in Mering: VfR Neuburg kommt immer besser in Fahrt

Mit vereinten Kräften: Nico von Swiontek-Brzezinski (links) und Sebastian Stegmeir (rechts) setzen in dieser Szene Merings Jeton Abazi (Mitte) gewaltig unter Druck.

Plus Der VfR Neuburg kommt beim zuletzt heimstarken SV Mering zu einem 2:1-Erfolg und kann sich nun sogar wieder berechtigte Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt machen

Der VfR Neuburg kommt zum Saisonende in der Fußball-Landesliga Südwest offenbar immer besser in Fahrt. Am Sonntag feierten die abstiegsbedrohten Lilaweißen einen eminent wichtigen 2:1-Erfolg beim zuletzt heimstarken SV Mering. Damit können sich die Schützlinge von Trainer Alexander Egen sogar wieder berechtige Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt machen.

