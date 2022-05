Landesliga Südwest

vor 19 Min.

2:5 in Geretsried: Relegation oder direkter Abstieg für den VfR Neuburg

Plus Nach der 2:5-Niederlage in Geretsried gibt es für den VfR Neuburg nur noch zwei Optionen. Einen TuS-Akteur bringen die Lilaweißen nicht unter Kontrolle.

Seit Samstagnachmittag, 15.45 Uhr, ist es amtlich: Der VfR Neuburg muss nach der 2:5-Niederlage beim TuS Geretsried mindestens in die Relegation, um den Ligaverbleib in der Landesliga Südwest zu sichern. Gleichzeitig droht den Lilaweißen am letzten Spieltag allerdings auch der direkte Abstieg in die Bezirksliga.

