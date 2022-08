3:0 gegen Mering: Die Heim-Siegesserie des FC Ehekirchen hält an

Plus Landesligist FC Ehekirchen gewinnt auch sein fünftes Heimspiel in der Saison 2022/2023 gegen den SV Mering mit 3:0. Christoph Hollinger glänzt dabei mit einem „Doppelpack“.

Der FC Ehekirchen bleibt daheim in der Landesliga Südwest eine Macht. Der neue Tabellenzweite besiegte den SV Mering mit 3:0 und gewann damit auch das fünfte Heimspiel der Saison und das dritte binnen einer Woche.