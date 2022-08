Landesliga Südwest

21:00 Uhr

4:1 gegen Oberweikertshofen: FC Ehekirchen bleibt daheim eine Macht

Brachte den FC Ehekirchen mit seinem „Doppelpack“ in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße: Pascal Schittler. Am Ende wurde der SC Oberweikertshofen deutlich mit 4:1 bezwungen.

Plus Landesligist FC Ehekirchen gewinnt auch sein drittes Saisonspiel in der Elektro-Schmaus-Arena. Beim 4:1-Sieg gegen Oberweikertshofen brilliert erneut ein Akteur.

Von Dirk Sing

Der FC Ehekirchen bleibt in der Landesliga-Saison 2022/2023 daheim eine Macht. Nach den beiden Erfolgen gegen den TSV Schwabmünchen (5:1) und SC Olching (2:0) kamen die Schützlinge der beiden Spielertrainer Michael Panknin und Simon Schröttle am Sonntagnachmittag auch gegen den SC Oberweikertshofen zu einem letztlich hochverdienten 4:1-Erfolg und bauten damit ihre bisherige Bilanz in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena auf neun Punkte und 11:2 Tore aus.

