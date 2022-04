Landesliga Südwest

VfR Neuburg: Dem „Co“ droht das Saisonende

Plus Am Sonntag gastiert der VfR Neuburg beim TSV Gilching. Nicht dabei ist Matthias Riedelsheimer, der am Montag am Meniskus operiert wird.

Von Dirk Sing

Die 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den Aufstiegsaspiranten 1. FC Sonthofen war im Lager des VfR Neuburg schnell aufgearbeitet und dann abgehakt. „In unserer Situation macht es wenig Sinn, wenn man sich allzu lange mit Ergebnissen aus vergangenen Partien beschäftigt“, sagt Trainer Alexander Egen, der vielmehr den Fokus in der anschließenden Trainingsarbeit schon frühzeitig auf die nächsten Aufgaben beziehungsweise die weitere Feinabstimmung innerhalb des Teams legte.

