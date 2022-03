4:3 nach 1:3: FC Ehekirchen dreht in Gersthofen nach der Pause auf

Nach einem 1:3-Rückstand zur Pause kommt der FCE zurück und gewinnt beim TSV Gersthofen mit 4:3. Julian Hollinger entscheidet die Partie mit drei Toren.

Es kommt selten vor, dass nach einem Fußballspiel die Anhänger beider Mannschaften kopfschüttelnd nach Hause gehen. So geschehen am Freitagabend nach dem Landesliga-Spiel zwischen dem TSV Gersthofen und dem FC Ehekirchen. Da konnten es die Fans beider Lager nicht fassen, dass man auf dem Kunstrasen kickte und wie dieses Spiel so ausgehen konnte. Die des TSV Gersthofen nicht, weil man sich nach einem 3:1 zur Pause schon klar auf der Siegerstraße wähnte, die des FC Ehekirchen nicht, wie man die kampfbetonte und giftige Partie mit viel Willen noch zu einem 4:3-Auswärtssieg drehen konnte.

Die Schlüsselszenen dabei zwischen der 51. und 60. Minute. Der TSV Gersthofen schien nach dem Seitenwechsel genau dort weiterzumachen, wo er vor der Pause aufgehört hatte. Nach einer schönen Kombination über Nico Baumeister und Manuel Rosner brachte Ibrahim Neziri jedoch das Kunststück fertig, das Leder im Fünfmeterraum über den Kasten in den Gersthofer Nachthimmel zu donnern. Das hätte das 4:1 sein müssen – genau jenes Ergebnis, mit denen die Schwarz-Gelben in Ehekirchen deklassiert wurden und auf Revanche aus waren.

„Gersthofen war in der ersten Halbzeit überragend“, musste selbst der ausgewechselte Ehekirchener Kunsttorschütze aus dem mit 4:1 gewonnen Hinspiel, Matthias Rutkowski, anerkennen. Nach einem 0:1-Rückstand gegen die ohne Stefan Heger unsortierte Abwehr (Julian Hollinger/18.) gelang Rudi Kine nach Flanke von Simon Achatz das 1:1 (33.). Dann schossen Manuel Rosner (42.) und Ibrahim Neziri (43.) innerhalb von 90 Sekunden einen 3:1-Vorsprung heraus. Die Gäste kamen in dieser Phase gegen die aggressiv pressenden Gersthofer kaum zum Atmen.

FC Ehekirchen: Panknin verkürzt

Zurück in Halbzeit zwei: Statt 4:1 stand es wenige Minuten später 3:2. Michael Hildmann hatte gegen Pascal Schittler einen völlig unnötigen Elfmeter verursacht, den Spielertrainer Michael Panknin gnadenlos versenkte (60.). Ein Treffer aus dem Nichts. Für den TSV Gersthofen war das ein Stich ins Herz. Die Hildmann-Elf, die so stark begonnen hatte, bekam nun kaum mehr einen Fuß auf den Boden. In der 68. Minute verpassten zunächst zwei FCE-Akteure, ehe Julian Hollinger am langen Eck zum 3:3 einschoss.

Die wenigen Gersthofer Angriffe, die jetzt noch stattfanden, waren zu harmlos, um die robuste Ehekirchener Hintermannschaft zu überwinden. Und zu allem Übel patzte dann auch noch Torhüter Dennis Ortner, so dass Julian Hollinger mit seinem dritten Treffer sogar noch einen nun gar nicht mal mehr unverdienten Gästesieg besiegeln konnte. Nachdem Simon Achatz die Ampelkarte gesehen hatte, verpasste Christian Hollinger bei einem Konter sogar noch einen weiteren Treffer. Der TSV Gersthofen hatte sich die Butter gewaltig vom Brot nehmen lassen und mit der zweiten Niederlage in Folge nun einen unerwarteten Fehlstart hingelegt.

TSV Gersthofen: Ortner – Durner (90. Lux), Okan Yavuz, Hildmann, Halilovic (90. Lippe – Oktay Yavuz, Kine – Rosner (84. Secgin), Achatz, Neziri – Baumeister.

FC Ehekirchen: Lenk – Labus, Topalaj, Schröttle (26. Hackenberg), Ledl, Panknin, Schittler, J. Hollinger (85. Seitle), Rutkowski (46. Hasenbichler), Müller, Ch. Hollinger (90. Füger).

Tore: 0:1 J. Hollinger (18.), 1:1 Kine (22.), 2:1 Kine (42.), 3:1 Neziri (43.), 3:2 Panknin (60. Foulelfmeter), 3:3 J. Hollinger (69.), 3:4 J. Hollinger (77.). – Schiedsrichter: Jany (Grassau/Chiemsee). – Zuschauer: 117. – Gelb-Rot: Achatz (87./Gersthofen).