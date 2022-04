Landesliga Südwest

19:00 Uhr

Ein Vakuum an Führungsspielern beim VfR Neuburg

Hofft auf eine Steigerung: Für Trainer Alexander Egen (Mitte), hier mit Julian Mayr (links) und Nico von Swiontak, stehen am Osterwochenende mit dem VfR Neuburg zwei Spiele auf dem Programm.

Plus Alexander Egen beklagt vor den zwei Spielen am Osterwochenende, dass beim VfR Neuburg zu wenig gesprochen wird. Nun geht es gegen den Ersten und Letzten.

Von benjamin sigmund

Dass ein einziges Spiel im Fußball so manches verändern kann, zeigt die Lage beim VfR Neuburg. Hatte Alexander Egen vergangene Woche noch eine Rechnung aufgestellt, wie der direkte Klassenerhalt gelingen kann, hört sich der Trainer vor dem Doppelspieltag am Osterwochenende ganz anders an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen