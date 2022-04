Enttäuschung nach wilder Schlussphase für den FC Ehekirchen

Landesliga Südwest Der FC Ehekirchen verliert gegen den FV Illertissen II mit 1:2 und befindet sich weiterhin im Abstiegskampf. Alle drei Tore fallen in den letzten zehn Minuten.

Der FC Ehekirchen musste in der Landesliga Südwest einen Rückschlag hinnehmen. Die Panknin/Schröttle-Schützlinge verloren gegen den FV Illertissen II daheim mit 1:2.

In der ersten Halbzeit zeigte der FCE eine sehr gute Leistung, ließ wenig zu und erspielte sich Torchancen. Nach knapp 15 Minuten bediente Muris Avdic in der Mitte Christoph Hollinger, der aus kurzer Distanz an Gästetorhüter Christian Hafner scheiterte. In der 25. Minute hatten die Heimfans den Torschrei bereits auf den Lippen, als Gabriel Hasenbichler Christoph Hollinger bedient hatte. Doch ein Abseitspfiff verhinderte den Treffer. Ein paar Minuten später kam Valentin Hafner für Illertissen nach einer Ecke frei zum Schuss, zielte aus kurzer Distanz aber zu hoch. Kurz vor der Pause wurde wieder Christoph Hollinger schön in Szene gesetzt, aber seinen Abschluss aus kurzer Distanz hielt wieder Hafner.

FC Ehekirchen trifft im Pokal auf VfR Neuburg

In der 60. Minute musste FCE-Torhüter Simon Lenk sein ganzes Können aufbieten, als er einen Schuss von Harut Arutunjan aus 18 Metern aus dem Kreuzeck fischte. Kurz darauf zog der Illertissener Angreifer wieder aus 12 Metern ab, diesmal klärte Markus Müller auf der Linie.

Nun begann die wilde Schlussphase. In der 81. Minute ging der Gast in Führung. Nach einer Ecke versenkte Yannik Wolf aus kurzer Distanz. Im Gegenzug ging Pascal Schittler mit viel Engagement in den Strafraum und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den Strafstoß versenkte Michael Panknin zum 1:1 (83.). Nach im Freudentaumel ging Illertisen jedoch wieder in Führung. Nach einer Flanke legte Valentin Hafner den Ball auf David Kazaryan zurück und dieser versenke sehenswert mit einer Direktabnahme zum 1:2-Endstand (84.).

Ehe es in der Liga weitergeht, steht für den FC Ehekirchen zunächst am Mittwoch (18.15 Uhr) ein Pokalspiel an. Gegner ist der VfR Neuburg. (bis)

FC Ehekirchen Lenk – Labus, C. Hollinger, Panknin, Topalaj, Avdic, Müller, J. Hollinger (85. Rutkowski), Schröttle, Hasenbichler, Schittler.