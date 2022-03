Landesliga Südwest

20:15 Uhr

FC Ehekirchen: Beste Erinnerungen an das erste Duell mit Gersthofen

Plus Landesligist FC Ehekirchen startet am Freitagabend in Gersthofen mit einwöchiger Verspätung in die zweite Saisonhälfte.

Von Dirk Sing

Mit einer Woche Verspätung startet nun auch Fußball-Landesligist FC Ehekirchen am Freitagabend (19.30 Uhr) beim TSV Gersthofen in die zweite Saisonhälfte. Ursprünglich hätten die Schützlinge des Spielertrainer-Duos Michael Panknin/Simon Schröttle bereits am Sonntagnachmittag gegen den TSV Gilching auf Tore- und Punktejagd gehen sollen. Doch die Platzverhältnisse in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena machten dies schlichtweg unmöglich, sodass der Auftakt kurzerhand abgesagt werden musste.

