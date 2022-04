Landesliga Südwest

vor 49 Min.

FC Ehekirchen: Defensive bereitet Kopfzerbrechen

Fordert eine stabile Defensive: Michael Panknin (links) attackiert gemeinsam mit David Pickhard Neuburgs Yannick Woudstra. Am Samstag spielt der FC Ehekirchen beim FC Garmisch-Partenkirchen.

Plus Der FC Ehekirchen hat in den vergangenen neun Spielen mindestens zwei Gegentore kassiert. Michael Panknin fordert vor dem Spiel in Garmisch eine Steigerung.

Von benjamin sigmund

Der FC Ehekirchen hat unter der Woche Selbstvertrauen für den Abstiegskampf in der Landesliga Südwest getankt. Am Mittwochabend wurde der – zugegeben ersatzgeschwächte – VfR Neuburg im Pokal mit 8:1 deklassiert.

